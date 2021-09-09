Evde kimsenin olup olmadığının bilinmediği sırada, küçük çocuk pencerenin pervazına oturunca çevredekileri korkuttu.

İstanbul Başakşehir'de çok katlı binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı.

1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

O ANLARI KAYDETTİ

Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

Başakşehir'de küçük çocuğun pencerenin pervazına oturduğu anlar kamerada VİDEO



ÇOCUK İÇERİ GİRİNCE DERİN NEFES ALDI

Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı.

Olay sırasında evde birilerinin olup olmadığı ise belirlenemedi.













