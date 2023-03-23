Başakşehir'de kuyumcu dükkanı soyulan işletmeci: 20 yıllık emeğimi 3 dakikaya sığdırmışlar Sahurda uyandığında güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahibi, soyulduğunu fark etti. Soluğu kuyumcu dükkanında alan işletmeci, o anları saniye saniye izledi.

İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına hırsız dadandı.

Akşam saatlerinde iş yerini kapatan Osman Şat'ın ardından dükkana kimliği belirsiz şahıslar girdi.

Sahur vakti uyandığı esnada cep telefonundan iş yerini kontrol etmek isteyen Şat, güvenlik kameralarını izletince soyulduğunu fark etti.

Bunun üzerine hızla dükkanına gelen işletmeci, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kuyumcu dükkanına motosiklet ile yaklaşan 4 kişiden ikisinin, iş yerinin kepenk ve kamera sistemini deaktif ettikten sonra içeriye girdiği görüldü.

15 milyon değerinde

İçeride hırsızlık anı devam ederken kapıda bekleyen diğer iki kişi ise motosikletleri hazır şekilde tutarak kaçış planını hazırladı.

Kuyumcu dükkanında bulunan rafları elleri ile kırarak çalan hırsızlar, beraberindeki 15 milyon Türk Lirası değerinde olan ziynet eşyaları bulunan 2 çuvalla olay yerinden hızla uzaklaştı.

"20 senelik emeğimi 3 dakikaya sığdırmışlar"

Yaşadıklarını anlatan işletme sahibi Osman Şat, şöyle konuştu:

Burası güvenlikli bir site diye biz buraya güvenlik ücreti ödüyoruz ama ben iş yerimin soyulduğunu şans eseri telefonuma bakarak öğreniyorum. Görevini yapmayan herkesten şikayetçi olacağımı söylemek istiyorum. Gece sahura kalktığım vakitte telefonumdan kontrol etmek için baktım kameraya dükkanın dağınık olduğunu gördüm ve hızla buraya geldim. Benim 20 senelik emeğimi 3 dakikaya sığdırmışlar yaşadıklarımı kelimeler ile anlatamıyorum şu anda çok duygulanıyorum. Bizim alarm ve güvenlik sistemlerimiz son sistem nasıl oldu anlamadım.

"Bizim ürünlerimiz hala bulunamadı"

Aynı mahallede kuyumcu esnafı olan Mecit Ercan da şu ifadeleri kullandı: