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    Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı

    Başakşehir'de bulunan lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, herkesi korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler, yangını söndürmek için saatlerce mücadele etti.
    • 19.05.2022 - 09:34
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    Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı

    İstanbul Başakşehir'de bulunan lüks bir rezidans dairesinde, dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Yangının nedeni için araştırma yapılırken, rezidansta bulunan diğer vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesi ve rezidans dairesinden yükselen yangınlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı VİDEO

    Başakşehir de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı #1

    Başakşehir de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı #2

    Başakşehir de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı #3

    Başakşehir de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı #4


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