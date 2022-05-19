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Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı

Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde yangın çıktı

Başakşehir'de bulunan lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, herkesi korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler, yangını söndürmek için saatlerce mücadele etti.