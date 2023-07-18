İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ilginç bir olayı yaşandı.

Bölgede bulunan şantiyesine dadandı.

Şantiyenin içerisine at arabasıyla giren şahıslar, metro inşaatında kullanılan demir ve tahtaları çaldı.

O anlar kameraya yansıdı

Malzemeleri at arabasına yükleyen şahısların şantiyeden hızlıca uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan güvenlik kamerasına, hırsızlığı fark eden güvenlik görevlisinin inşaat alanına doğru yürüdüğü anlar da yansıdı.