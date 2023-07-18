İHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Bölgede bulunan metro şantiyesine hırsız dadandı.
Şantiyenin içerisine at arabasıyla giren şahıslar, metro inşaatında kullanılan demir ve tahtaları çaldı.
O anlar kameraya yansıdı
Malzemeleri at arabasına yükleyen şahısların şantiyeden hızlıca uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Öte yandan güvenlik kamerasına, hırsızlığı fark eden güvenlik görevlisinin inşaat alanına doğru yürüdüğü anlar da yansıdı.