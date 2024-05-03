Başakşehir'de 27 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda. Metro'da yolculuk yapan Z.B.(21) isimli kadın, karşısında oturan 55 yaşındaki M.G.'nin müstehcen hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin ardından gözaltına alındı
Görüntülerin yayılmasının ardından çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.G.'nin başka bir metroda bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından darbedildiğini ve hastaneye gittiğini belirledi.
Gözaltına alınan M.G. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Tacizden yeniden gözaltında
Polis ekipleri, başka bir taciz olayına daha karıştığı belirlenen M.G.'yi tekrar gözaltına aldı. M.G.'nin bir markette iki kadını taciz ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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