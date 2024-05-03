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Başakşehir'de metrodaki taciz olayında serbest bırakılan M.G. yeniden gözaltında

Başakşehir'de metrodaki taciz olayında serbest bırakılan M.G. yeniden gözaltında İstanbul Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. tarafından müstehcen hareketler yaptığı anlar cep telefonu ile görüntülenen M.G.'nin, markette 2 kadını daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan M.G. başka bir taciz olayına karıştığı için yeniden gözaltına alındı.