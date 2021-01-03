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    Başakşehir’de motosiklet, otomobile saplandı: 1 ölü

    Otomobilin arkadan çarptığı sürücü savrularak olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre sürüklendiği öğrenildi.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:45
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    Başakşehir’de motosiklet, otomobile saplandı: 1 ölü

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Tem Ispartakule gişeler yolu üzerinde seyreden M.B. isimli sürücüye ait araç, yol üzerinde önünde yavaşlayan motosiklete çarptı.

    Motosiklet sürücüsünü önüne katan araç, motorcuyu metrelerce savurup yola attı.

    Araç güçlükle dururken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağladı.

    MOTORCU HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Olay yerinde ağlayan araç sürücüsü M.B. yakınları tarafından sakinleştirildi.

    M.B. karakola götürülürken, motorcunun cenazesinin kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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