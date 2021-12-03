Eğitim merkezindeki öğrencilerin kurs çıkışındaki tekmeli yumruklu kavgası, ortalığı karıştırdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan özel eğitim merkezi çıkışında, iki grup öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma yerini kısa bir süre sonra kavgaya bıraktı.

ÖĞRENCİLERDEN MEYDAN KAVGASI

Tekme ve yumruklarla birbirine giren öğrencilerin kavgası, başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öğrenciler öğretmenleri tarafından ayrılmaya çalışılsa da başarılamadı.

Başakşehir'de öğrenciler birbirine girdi ViDEO