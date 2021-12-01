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    Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın

    Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 04:16
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 04:47
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    Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın

    İstanbul Başakşehir'de saat 01.15 sıralarında İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi.

    Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın VİDEO

    İÇİNDE YOLCU YOKTU

    İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #1

    1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü.

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #2

    OTOBÜSTE BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

    Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #3

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #4

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #5

    Başakşehir de park halindeki İETT otobüsünde yangın #6

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