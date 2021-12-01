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- Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın
Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın
Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
- DHA
- 01.12.2021 - 04:16
- Güncelleme : 01.12.2021 - 04:47
İstanbul Başakşehir'de saat 01.15 sıralarında İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi.
Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsünde yangın VİDEO
İÇİNDE YOLCU YOKTU
İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.
1 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü.
OTOBÜSTE BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.