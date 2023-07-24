Başakşehir’de park halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu
İHA

İstanbul'un ilçesinde panik anları yaşandı.

Dün öğle saatlerinde park halindeki bir yolcu minibüsünde çıktı.

Demir yığınına döndü

Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi.

Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Henüz kapılarını yolculara açmadı

Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.