Başakşehir’de park halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu Sefere başlamak üzere olan yolcu minibüsünde, elektrik aksanından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA İstanbul'un Başakşehir ilçesinde panik anları yaşandı. Dün öğle saatlerinde park halindeki bir yolcu minibüsünde yangın çıktı. Demir yığınına döndü Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı. Henüz kapılarını yolculara açmadı Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.