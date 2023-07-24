Başakşehir’de park halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

İHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde panik anları yaşandı.
Dün öğle saatlerinde park halindeki bir yolcu minibüsünde yangın çıktı.
Demir yığınına döndü
Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi.
Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı.
Henüz kapılarını yolculara açmadı
Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.