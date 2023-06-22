Başakşehir’de ‘polisim’ yalanına inanan kadın, 500 bin lirasını kaptırdı Telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan ve 30 yaşındaki kadının 500 bin lirasını alan dolandırıcı yakalandı. 23 yaşındaki dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Dolandırıcıların çevirdiği dümenler, yıllardır Türkiye’de tutuyor…

Bu kez hedefteki genç bir kadın oldu.

İstanbul Başakşehir’de 12 Mayıs günü polisi arayan 30 yaşındaki Z.T., kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

"Operasyon bittikten sonra paramı geri alacaktım"

Z.T., “Banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bütün paramı çekerek kapıya gelen kişiye teslim etmemi istediler. Paramı operasyon bittikten sonra geri alacaktım. Ben de onlara inandım. 500 bin lira parayı bankadan çekip, evimin kapısına gelen kişiye teslim ettim.” dedi.

Yakalandı, tutuklandı

Kadının şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Parayı evin kapısında alan kişiyi tespit eden ekipler, 23 yaşındaki Halil A. adlı şüpheliyi önceki gün operasyonla yakaladı.

Mağdur Z.T. tarafından teşhis edilen dolandırıcı Halil A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.