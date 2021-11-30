Euro
14.7507
1.95%
Dolar
12.9696
1.2%
Altın
744.69
1.32%
Borsa
1.809
0%
Bitcoin
728.281
-0.45%
BTXN Coin
51.50
4.44%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Başakşehir'de restoran tentesinin çöktüğü anlar

    Bir restoranın tentesi şiddetli rüzgâr nedeniyle çöktü. Altında kimsenin olmadığı tentenin çökme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de restoran tentesinin çöktüğü anlar

    Dün öğle saatlerinde Başakşehir İkitelli'de bulunan restoranın giriş bölümünde bulunan kapalı alanın tentesi, şiddetli rüzgâr nedeniyle tamamen çöktü.

    Restoran içinde müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda yaralanan olmadı.

    Tente ve bahçe duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    "DEPREM OLUYOR SANDIK"

    Restoranın işletmecilerinden olan Osman İnal, “Çok değişik bir gürültü geldi, deprem oluyor sandık. Camlar, tente sallanmaya başladı. Daha sonra dışarıdaki tentemiz hafif aşağı doğru indi sonrasında da komple aşağı indi. Tam öğle servisi saati içeride müşterilerimiz vardı. Çok şükür tentenin altında kimse yoktu. En büyük tesellimiz de can kaybının olmaması." diye konuştu.

    Başakşehir'de restoran tentesinin çöktüğü anlar ViDEO

    Başakşehir de restoran tentesinin çöktüğü anlar #1

    Başakşehir de restoran tentesinin çöktüğü anlar #2

    Başakşehir de restoran tentesinin çöktüğü anlar #3

    Başakşehir de restoran tentesinin çöktüğü anlar #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir