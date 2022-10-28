Oksijen tüpü nedeniyle patlamanın yaşandığı sanayi sitesinde iş yeri sahibi olan Mehmet Naci Kayın, "Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar. Araç 5-6 yıldır yatıyordu." dedi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde şiddetli bir patlama yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, tamir bakımı sırasında oksijen tüpleri patladı.

1 ölü, 3 yaralı

Yaşanan faciada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada görgü tanıkları konuştu ViDEO

"Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar"

Patlamanın yaşandığı iş yerinin sahibi Mehmet Naci Kayın "Ben başka bir iş yerimdeydim. Doğalgazlı bir araç vardı, üzerinde tüpleri vardı. Onları hurdaya vermek için hurdacı çağırmış rahmetli ustamız. Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar. Araç 5-6 yıldır yatıyordu. Çalışma ruhsatımız vardı, iznimiz vardı. Yaralılarla ilgileneceğiz yaralıların biri 40-45 yaşlarında, birisi de 30-35'li yaşlarda. Hurdacıyı tanımıyorum. Çok üzgünüm sabah bana cuma mesajı atmıştı ustam. Aile, arkadaş gibiydik." dedi.

"Sanayi yıkıldı sandık"

Görgü tanığı Serdar Akyüz, "Otobüslerin doğalgaz tüpleri bunlar hurdacılar çalışıyordu her yere fırladı. Sanayi yıkıldı sandık. Başımızı yere eğdik bir şeyler düşüyordu." diye konuştu.

"Bir gaz sıkışması oldu"

Bir başka görgü tanığı da, "Gazlı arabalar için yukarıda tavanda büyük tüpler olur. Hurdacılar mı almaya çalıştı bilmiyorum ama bir gaz sıkışması oldu ve bomba gibi patladı." ifadesini kullandı.













