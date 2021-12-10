Başakşehir'de saniyeler içinde arabası çalındı

Araç sahibi Ahmet Yalman'ın site önündeki 400 bin lira değerindeki aracı saniyeler içinde çalındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir sitede yaşayan araç sahibi Ahmet Yalman okuldan dönüp aracını park etti, bir süre sonra camdan bakan Yalman 400 bin lira değerindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

SANİYELER İÇİN ARABASI ÇALINDI

Site içerisindeki kameraları inceleyen Yalman, aracının çalındığını fark etti ve polis ekiplerine haber verdi.

" BURADA 1SENE BOYUNCA ÇALINAN BEŞİNCİ ARAÇ BU"

Hırsızlık anını anlatan araç sahibi Ahmet Yalman,"Olay dün yaşandı. Bizim aracımızın iki anahtarı da bizde. Galiba anahtar kopyalama yöntemi ile yapıldı. Nasıl yapıldı inanın bilmiyorum. Buraya geliyorlar, direkt aracı alıp gidiyorlar. Biz çalındığını kameradan bakarak öğrenebildik. Burada 1 sene boyunca çalınan beşinci araç bu" dedi.

HIRSIZ ARANIYOR

Ekiplerin aracı çalarak kayıplara karışan hırsızlar ile ilgili çalışmaları devam ediyor.