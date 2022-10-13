Başakşehir'de silah saldırıda komşusunu öldüren adam tutuklandı

Genç kıza saplantılı aşık olduğu öğrenilen saldırgan dehşet saçtı. Silahlı saldırıda bulunan şahıs, genç kızı yaralarken annesini ise öldürdü. Polis ekipleri şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1 Ekim cumartesi gecesi silahlı saldırı yaşandı.

Olayda, 26 yaşındaki Aysel Kübra Yılmaz ile 50 yaşındaki annesi Hacer Yılmaz, hedef alınmıştı.

Anne öldü, kızı yaralandı

Saldırgan izini kaybettirirken Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı inceleme sonrasında, şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Saplantılı aşık çıktı

Ekipler hastanede tedavi gören Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın 42 yaşındaki komşuları Serdar A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Serdar A.'nın genç kıza saplantılı halde aşık olduğu ancak karşılık göremeyince zaman zaman sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz'ın şikayeti üzerine şahsa uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Saklandığı eve operasyon düzenlendi

Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda Serdar A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.