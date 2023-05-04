Başakşehir'de silahlı çatışma: Dakikalarca sürdü! İstanbul Başakşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaralanan 1 kişi ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mahalleye motosikletle gelen iki kişi, husumetli oldukları grupla kavga etti. Silahların çekildiği kavgada, mahalle savaş alanına döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Kavga kaydedildi Öte yandan kavga sırasında yaşanan çatışma ve mahallede peş peşe yükselen silah sesleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden grup art arda ateş ederken, gruptan kaçan bir kişi, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanında dönerek peşindekilere ateş açtı. Kaldırımdaki kişi yara almadan kurtulurken, şüpheli kaçmaya devam etti. Boş arazide bulunanlar ise uzun süre karşı tarafa ateş etti.