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    Başakşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    Parktaki köpekler tarafından kovalanan Nazif Şenyiğit, hastanelik oldu. Şenyiğit'in kulağına 20 dikiş atıldı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:11
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    Başakşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, bölgedeki parkta bulunan sokak köpeklerinin hedefi oldu.

    5 köpeğin kovaladığı adam, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada bir köpek, Şenyiğit'i kulağından ısırdı.

    YARDIMINA SİTE GÜVENLİĞİ KOŞTU

    Kanlar içinde kalan adamın imdadına bir sitenin güvenlik görevlisi yetişti. Eline aldığı sopa ile köpekleri kovalayan güvenlik görevlisi, daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    KULAĞINA 20 DİKİŞ ATTILAR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şenyiğit'i hastaneye kaldırdı. Yaralı adama 20 dikiş atıldı.

    "BEKÇİ YETİŞMESE BELKİ DE PARÇALAYACAKLARDI"

    Olay anını anlatan Nazif Şenyiğit, "Tamamen canımı kurtarmaya çalıştım. Kendimi siteye atmaya çalıştım. Yere düştükten sonra herhangi bir direncim de kalmamıştı. Bekçi gelmeseydi belki de beni parçalayacaklardı." dedi.

    Başakşehir de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #1

    "DOKTOR KULAĞIMIN KOPMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

    Her gün pansumana gittiğini ve kulağına 20 dikiş atıldığını söyleyen Şenyiğit, "Kulağıma 20 dikiş atıldı. Aynı zamanda kuduz aşısı takibi de başlatıldı. Her gün pansumana gitmek zorundayım. Dikişlerin iyileşmesi biraz uzun sürüyor. Doktorum kulağımın kopmak üzere olduğunu söyledi. Her gün pansumana gidip, takip ediliyorum." ifadelerini kullandı.

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