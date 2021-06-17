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    Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga

    Tartışan iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:30
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    Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bayramtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

    Taraflar birbirlerini darbederken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

    ÇEVREDEKİLER AYIRAMADI

    Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi.

    Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga VİDEO

    Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga #1

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