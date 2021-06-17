Tartışan iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bayramtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Taraflar birbirlerini darbederken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

ÇEVREDEKİLER AYIRAMADI

Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga VİDEO