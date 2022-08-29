Ücret ödemeden kaçmak isteyen yabancı uyruklu bir şahıs, taksi şoförü tarafından yakalandı. Şahıs, çıkan arbedede montunu çıkarıp kaçarak şoförün elinden kaçtı.

İstanbul Başakşehir’de dün akşam saatlerinde taksiye binen yabancı uyruklu bir şahıs, bindiği taksiden İkitelli Mahallesi’nde ücret ödemeden inmek istedi.

Parayı vermeden kaçmak isteyen şahsı, araçtan inen şoför yakaladı.

Parayı alamayınca darbetti

DHA’nın haberine göre; parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi.

Montunu çıkarıp şoförün elinden kaçtı

Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı. Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de taksi ücreti ödemeyen şahıs, montunu çıkarıp şoförün elinden kaçtı ViDEO