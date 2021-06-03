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- Başakşehir'de tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar köpek çaldı
Başakşehir'de tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar köpek çaldı
- DHA
- 03.06.2021 - 01:22
- Güncelleme : 03.06.2021 - 01:48
Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde, arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı. Burada çalışan iki tamirci çırağı, arızası giderilen aracı kaçırdı.
POLİS OTOSUNU ALIP KÖPEK ÇALDILAR
Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu. C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı.
Başakşehir'de tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar köpek çaldı-Video
İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işyerinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı.