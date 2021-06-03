Başakşehir'de 2 çırak, işyerlerine tamir için bırakılan polis otosunu alıp, sanayi sitesi içinde zikzak çizerek tur atarken, bir de pitbull cinsi köpeği çaldı.

Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde, arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı. Burada çalışan iki tamirci çırağı, arızası giderilen aracı kaçırdı.

POLİS OTOSUNU ALIP KÖPEK ÇALDILAR

Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu. C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı.

Başakşehir'de tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar köpek çaldı-Video

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işyerinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı.





