Trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştırarak aynasına çarpan kamyon sürücüsü yakalandı. Yakalanan sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Başakşehir'de bir kamyon sürücüsü, trafikte tartıştığı aracı sıkıştırdı.

Olayın polise taşınmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası 50 AAY 548 plakalı kamyonun sürücüsü S. A.yakalandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

S.A.'ya, "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, "Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" suçundan ise 144 lira olmak üzere toplamda 458 lira trafik cezası kesildi.

Başakşehir'de tartıştığı araca çarpan kamyon sürücüsü bulundu VİDEO



BİR MADDEDEN DAHA ADLİ İŞLEM UYGULANACAK

S. A.'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ( Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesinden de adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi.





















