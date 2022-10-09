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    Başakşehir'de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza

    Yolu uzattığıgerekçesiyle tepki gösteren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün trafikten men edildi.
    • 09.10.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 14:42
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    Başakşehir'de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 6 Ekim perşembe günü öğlen saatlerinde müşterileriyle tartışan taksi şoförüne ceza üstüne ceza yazıldı.

    Sarı terörü, Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde kendini gösterdi.

    Yolu uzattı tepki gösteren yolcuyu indirdi

    G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle taksi şoförü aracını durdurdu.

    Ardından taksici, yanında çocukları olan müşterisinin adrese gelmeden inmesini istedi.

    Başakşehir'de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza VİDEO

    Taksi şoförü gözaltına alındı

    Müşteri taksi şoförünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı.

    Yolcu indiren taksi şoförüne ceza yağmuru

    DHA'nın haberine göre, G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Ayrıca taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.

    Başakşehir de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza #1

    Başakşehir de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza #2


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    Başakşehir'de tartıştığı müşterileri araçtan indiren taksi şoförüne ceza

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