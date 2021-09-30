Başakşehir'de TİKKO operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta bulunan şahıslar gözaltına alınırken, otomobilin içinde detaylı arama yapıldı.

Arama sırasında bir bavul içinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore wonu para ele geçirildi. Bunun üzerine savcılık kararı ile yüklü miktardaki paraya el konuldu.

KURYE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sorguya alınan zanlıların Kuzey Kore parasının teslim edileceği adresi söylemesi üzerine incelemeye alındı.

Zanlıların kurye olduğu tespit edilmesiyle paranın, sol terör örgütlerinden TKP/ML-TİKKO’ya aktarılacağı belirlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda paraların teslim edileceği örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 Sigsauer marka tabanca ve bu silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.









