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Trafik magandaları bitmek bilmiyor...
Hemen her gün kural ihlalleri nedeniyle trafikte sık sık tartışmalar yaşanıyor.
Tansiyonun yükselmesiyle tehlikeli anlar yaşanıyor.
Küfür ve tehdit savurdu
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Başakşehir ilçesinde iki sürücü seyir halinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın devam etmesinin ardından şahıslardan birisi aracından inerek küfür ve tehdit savurmaya başladı.
Saldırıya geçti
Sinirine hakim olamayan trafik magandası, doktorun olduğu araca tekme ve yumruklar atarak saldırmaya başladı.
Olayı gören ve trafikte bulunan diğer sürücülerin araya girmesiyle şahıs aracına binerek uzaklaştı.
Şikayetçi oldu
Yaşananlar, saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından doktor emniyete giderek şikayetçi oldu.