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- Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada
Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada
Yol verme meselesinden çıkan kavgada tır sürücüsü, otomobil şoförüne bıçakla saldırmaya kalktı. Yaşanan kavga anları, kameraya yansıdı
- DHA
- 16.11.2021 - 16:22
- Güncelleme : 16.11.2021 - 16:27
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, öğle saatlerinde otoyol üzerinde seyir halinde olan bir tır sürücüsü ile otomobil şoförü arasında kavga çıktı.
Araçlarını durduran taraflar, birbirlerine saldırmaya başladı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Yol ortasında trafiği kilitleyen kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Oluşan yoğunluk, trafiğin sıkışmasına neden oldu.
Tır sürücüsü, otomobil şoförüne elindeki bıçakla saldırmak istedi.
Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada
KIYAFETİNDEN TUTARAK ÇEKMEYE ÇALIŞTI
Yaşanan kavga anları ve bir vatandaşın tır sürücüsünü kıyafetin tutarak geri çekmeye çalıştığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.