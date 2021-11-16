Yol verme meselesinden çıkan kavgada tır sürücüsü, otomobil şoförüne bıçakla saldırmaya kalktı. Yaşanan kavga anları, kameraya yansıdı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, öğle saatlerinde otoyol üzerinde seyir halinde olan bir tır sürücüsü ile otomobil şoförü arasında kavga çıktı.

Araçlarını durduran taraflar, birbirlerine saldırmaya başladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yol ortasında trafiği kilitleyen kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Oluşan yoğunluk, trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Tır sürücüsü, otomobil şoförüne elindeki bıçakla saldırmak istedi.

Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada



KIYAFETİNDEN TUTARAK ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan kavga anları ve bir vatandaşın tır sürücüsünü kıyafetin tutarak geri çekmeye çalıştığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.