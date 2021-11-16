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    Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada

    Yol verme meselesinden çıkan kavgada tır sürücüsü, otomobil şoförüne bıçakla saldırmaya kalktı. Yaşanan kavga anları, kameraya yansıdı
    • DHA
    • 16.11.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 16:27
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    Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada

    İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, öğle saatlerinde otoyol üzerinde seyir halinde olan bir tır sürücüsü ile otomobil şoförü arasında kavga çıktı.

    Araçlarını durduran taraflar, birbirlerine saldırmaya başladı.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Yol ortasında trafiği kilitleyen kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

    Oluşan yoğunluk, trafiğin sıkışmasına neden oldu.

    Tır sürücüsü, otomobil şoförüne elindeki bıçakla saldırmak istedi.

    Başakşehir’de, trafikte bıçaklı yol verme kavgası kamerada 

    KIYAFETİNDEN TUTARAK ÇEKMEYE ÇALIŞTI

    Yaşanan kavga anları ve bir vatandaşın tır sürücüsünü kıyafetin tutarak geri çekmeye çalıştığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

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