Başakşehir'de yabancı uyruklu şahıs, platonik aşk beslediği genç kızı öldürdü Aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki genç kıza platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Genç kızın evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince silahla önce onu ardından da kendini vurdu.

DHA Aynı iş yerinde çalışıyorlardı, aşık oldu, karşılık bulamayınca da kan akıttı... İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evindeydi. Genç kadının evine, saat 22.30 sıralarında kendisine platonik aşk besleyen ve aynı iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşı geldi. Reddedilince silahına sarıldı Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahına sarıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Genç kız kurtarılamadı Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul'un da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.