DHA
İstanbul’un trafiği kadar, trafikte çıkan kavgaları da meşhur olmaya başladı…
Başakşehir 2’nci Kısım Mahallesi Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı’nda bugün öyle saatlerinde aynı yönde seyreden otomobil ile kapalı kasa minibüsün sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çevredekiler araya girdi
Araçlarda bulunan diğer kişiler de kavgaya karıştı.
Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücülerin kavgası çevredekilerin araya girmesi son buldu.
Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.