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- Başakşehir'de yola uçan parça motorcunun başına geldi
Başakşehir'de yola uçan parça motorcunun başına geldi
Lodosun etkisiyle savrulan parçalar, trafikte seyir halinde olan bir motorcunun başına uçtu.
- İHA
- 29.11.2021 - 18:01
- Güncelleme : 29.11.2021 - 18:05
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları meydana geldi.
PARÇA MOTORCUNUN BAŞINA UÇTU
Başakşehir'de yola savrulan bir parça, trafikte seyreden motorcunun başına geldi.
Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul'da yola uçan parça motorcunun başına geldi