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    Başakşehir'de yola uçan parça motorcunun başına geldi

    Lodosun etkisiyle savrulan parçalar, trafikte seyir halinde olan bir motorcunun başına uçtu.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 18:05
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    Başakşehir'de yola uçan parça motorcunun başına geldi

    İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları meydana geldi.

    PARÇA MOTORCUNUN BAŞINA UÇTU

    Başakşehir'de yola savrulan bir parça, trafikte seyreden motorcunun başına geldi.

    Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

    İstanbul'da yola uçan parça motorcunun başına geldi

    Başakşehir de yola uçan parça motorcunun başına geldi #1

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