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Başakşehir'de yolcu dolu İETT otobüsünde yangın

Başakşehir'de yolcu dolu İETT otobüsünde yangın İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alırken, yolcular kendilerini son anda dışarı arttı.