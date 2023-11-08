İHA
İstanbul'da ulaşım, araçların bakımsızlığı nedeniyle giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor.
"Yanan otobüs" olaylarından sonuncusu Başakşehir'de yaşandı.
Yolcular son anda kendilerini kurtardı
Saat 20.00 sıralarındaBaşakşehir Atatürk Bulvarı Tümsan durağı önünde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı.
Alevleri gören İETT şoförü, otobüste bulunan yolcuları tahliye etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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