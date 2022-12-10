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- Başakşehir'deki asker konvoyunda zincirleme kaza
Başakşehir'deki asker konvoyunda zincirleme kaza
Akşam saatlerinde asker eğlencesi için konvoy oluşturan araçlar kaza geçirdi. Kazada 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 10.12.2022 - 13:26
Asker eğlencesi dehşetle sonuçlandı...
Başakşehir’de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup doyasıya eğlenip oyunlar oynadıktan sonra araçlarına binip konvoy yaptı.
6 kişi yaralandı
Yaklaşık yarım saat süren asker konvoyu sonrasında kendi aralarındaki araçlar ile kazaya karışan gruptan 6 kişi yaralandı.
Zincirleme kazayı gören diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar hastaneye kaldırılıdı.