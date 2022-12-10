Başakşehir'deki asker konvoyunda zincirleme kaza

Akşam saatlerinde asker eğlencesi için konvoy oluşturan araçlar kaza geçirdi. Kazada 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Asker eğlencesi dehşetle sonuçlandı...

Başakşehir’de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup doyasıya eğlenip oyunlar oynadıktan sonra araçlarına binip konvoy yaptı.

6 kişi yaralandı

Yaklaşık yarım saat süren asker konvoyu sonrasında kendi aralarındaki araçlar ile kazaya karışan gruptan 6 kişi yaralandı.

Zincirleme kazayı gören diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar hastaneye kaldırılıdı.



