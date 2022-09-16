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- Başakşehir’deki köftecide ‘masa silme’ kavgası
Başakşehir’deki köftecide ‘masa silme’ kavgası
Bir alışveriş merkezinde bulunan köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 16.09.2022 - 09:54
- Güncelleme : 16.09.2022 - 10:01
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşayan bir aile, Kayaşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin restoran katındaki köfteciye yemek yemeye gitti.
Bu sırada aile ile garsonlar arasında tartışma çıktı.
Tekmeli yumruklu kavga
Müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aile dışarı atıldı
İHA’nın haberine göre köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu.
Başakşehir’deki köftecide ‘masa silme’ kavgası ViDEO