Başakşehir'deki şantiyede işçilerin çekiçli kavgası kameraya yansıdı

İHA
İstanbul Başakşehir'deki şantiyede hararetli anlar yaşandı.
Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan şantiyede meydana gelen olayda iddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Çekiç ve çiviler havada uçuştu
Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu.
Taraflar gözaltına alındı
Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.
Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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