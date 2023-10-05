Başakşehir'deki şantiyede işçilerin çekiçli kavgası kameraya yansıdı Bbir grup işçi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Çivilerin ve çekiçlerin havada uçuştuğu olayda çok sayıda kişi yaralanırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan anlar ise anbean kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Başakşehir'deki şantiyede hararetli anlar yaşandı. Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan şantiyede meydana gelen olayda iddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çekiç ve çiviler havada uçuştu Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu. Taraflar gözaltına alındı Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)