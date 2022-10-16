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    Başbağlar Katliamı'ndaki 21 sanığın ilk duruşması 17 Ekim'de

    5 Temmuz 1993 akşamı teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak 33 sivili öldüren 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma yarın yapılacak.
    • 16.10.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:28
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    Başbağlar Katliamı'ndaki 21 sanığın ilk duruşması 17 Ekim'de

    Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 33 sivilin teröristler tarafından öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili ilk duruşma yarın (17 Ekim) görülecek.

    Katliamda yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, 29 yıl öncesi hafızalardan adeta silinmiyor.

    Evleri ateşe verdiler

    PKK'lı teröristler 5 Temmuz 1993 akşamı köye gelerek kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları aldı.

    Ardından 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdü.

    Başbağlar Katliamı ndaki 21 sanığın ilk duruşması 17 Ekim de #1

    28 erkeği namaz çıkışı kurşuna dizdiler

    Daha sonra akşam namazından çıkan 28 erkeği köy meydanında toplayarak önce örgüt propagandası yaptı sonra bu kişileri de kurşuna dizdi.

    PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olarak anılan Başbağlar Katliamı'nın yaşandığı köyde, şehit edilenler her yıl törenle anılıyor.

    21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi kabul edildi

    Öte yandan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde, katliam ile ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

    Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

    Başbağlar Katliamı ndaki 21 sanığın ilk duruşması 17 Ekim de #2

    İlk duruşma yarın

    İddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.

    Başbağlar Katliamı ndaki 21 sanığın ilk duruşması 17 Ekim de #3


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