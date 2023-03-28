Başıboş köpek kurbanı küçük Mahra'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti Geçtiğimiz yıl Antalya’nın Serik ilçesinde başıboş köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

İHA

Başıboş köpek sorunu geçtiğimiz yıl küçük Mahra'yı hayattan koparmıştı...

Tarihler 5 Mart'ı gösterdiğinde küçük Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmıştı.

Küçük kız daha sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Küçük Mahra'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

Aradan 1 yıl geçmesine rağmen Mahra'nın acısı dinmedi.

Küçük kızı sevenleri mezarı başında andı.

Mahra Melin Pınar'ın ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşları ve Belek Limak Ortaokulu Müdürü Eren Kansu, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Pınar'ın mezarına çiçek bırakılıp, dua edildi.

Pınar'ın babası ve Güvenli Sokaklar, Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, gazetecilere, kızının ölümünden bir yıl geçtiğini ve acısının her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

Anne Pınar, kızının resmine sarılıp gözyaşı döktü

Annesi Derya Pınar ise, kızının resmine sarılarak gözyaşı döktü.

Arkadaşlarından Yiğit Yorulmaz, Pınar'ın iyi bir arkadaş olduğunu belirterek, onu bu şekilde kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.