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Basın Ekspres yolunda trafik magandalarının yol verme kavgası
- 28.12.2022 - 08:09
Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.
Pencereden çıkıp diğer araca vurdu
Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.
Basın Ekspres yolunda trafik magandalarının yol verme kavgası - VİDEO
Ölüme davetiye çıkaran görüntüler
DHA'nın aktardığına göre; otomobillerden biri önüne kıran araca çarpmamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.