İstanbul Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuşurken, pencereden çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu.

Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.

Pencereden çıkıp diğer araca vurdu

Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.

Basın Ekspres yolunda trafik magandalarının yol verme kavgası - VİDEO

Ölüme davetiye çıkaran görüntüler

DHA'nın aktardığına göre; otomobillerden biri önüne kıran araca çarpmamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.













