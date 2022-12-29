Petrol
81.92
-2.46%
Euro
19.944
0.44%
Dolar
18.7151
0.03%
Altın
1.089
0.34%
Borsa
5408
1.18%
Bitcoin
314.067
-0.31%
BTXN Coin
6.09
-3.94%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Basın Ekspres'teki trafik magandaları yakalandı

    Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken kavgaya tutuşarak trafiği tehlikeye sokan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
    • 29.12.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Basın Ekspres'teki trafik magandaları yakalandı

    Trafik magandaları yurt genelinde trafikte korku dolu anlara sebebiyet oluşturuyor.

    Hem kendi canları hem diğer vatandaşın canını tehlikeye atan trafik maganları geçtiğimiz salı günü İstanbul'da Basın Ekspres yolunda yürekleri ağza getirdi.

    İki sürücünün trafikte korkuya neden olan görüntüleri kameralara yansımıştı.

    Kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan H.Y. ile A.Ö. yakalandı.

    Para cezası kesildi

    Sürücülerden H.Y.'ya tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 lira ve trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ceza kesildi.

    Diğer sürücü A.Ö.'ya ise tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, ceza yazdıldı.

    Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ise 196 ilar, trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ve saygısızca araç kullanmaktan196 lira cezai işlem uygulandı.

    Basın Ekspres yolunda trafik magandasının yol verme kavgası VİDEO

    Aracın kaçtığı belirlendi

    Her iki sürücüye toplamda 2 bin 692 lira ceza kesilirken yapılan incelemede H.Y.'nin A.Ö.'nün aracına çarpıp kaçtığı, A.Ö.'nün de takibe başladığı belirlendi.

    Yeşilköy Mahallesinde son bulan kovalamacanın ardından H.Y.'nin olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi.

    2 şüpheli adlı makama teslim edildi

    DHA'nın haberine göre, H.Y. ve A.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara teslim edildi.

    Basın Ekspres teki trafik magandaları yakalandı #1

    Basın Ekspres teki trafik magandaları yakalandı #2

    Basın Ekspres teki trafik magandaları yakalandı #3

    Basın Ekspres teki trafik magandaları yakalandı #4


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?
    Medya

    TRT dizileri yılbaşında yayınlanacak mı?

    HDP’liler, ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldı
    3. Sayfa

    HDP’liler, ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldı

    Görüş Bildir