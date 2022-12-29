Basın Ekspres'teki trafik magandaları yakalandı

Basın Ekspres yolunda seyir halindeyken kavgaya tutuşarak trafiği tehlikeye sokan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Trafik magandaları yurt genelinde trafikte korku dolu anlara sebebiyet oluşturuyor.

Hem kendi canları hem diğer vatandaşın canını tehlikeye atan trafik maganları geçtiğimiz salı günü İstanbul'da Basın Ekspres yolunda yürekleri ağza getirdi.

İki sürücünün trafikte korkuya neden olan görüntüleri kameralara yansımıştı.

Kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan H.Y. ile A.Ö. yakalandı.

Para cezası kesildi

Sürücülerden H.Y.'ya tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 lira ve trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ceza kesildi.

Diğer sürücü A.Ö.'ya ise tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, ceza yazdıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ise 196 ilar, trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ve saygısızca araç kullanmaktan196 lira cezai işlem uygulandı.

Basın Ekspres yolunda trafik magandasının yol verme kavgası VİDEO

Aracın kaçtığı belirlendi

Her iki sürücüye toplamda 2 bin 692 lira ceza kesilirken yapılan incelemede H.Y.'nin A.Ö.'nün aracına çarpıp kaçtığı, A.Ö.'nün de takibe başladığı belirlendi.

Yeşilköy Mahallesinde son bulan kovalamacanın ardından H.Y.'nin olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi.

2 şüpheli adlı makama teslim edildi

DHA'nın haberine göre, H.Y. ve A.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara teslim edildi.