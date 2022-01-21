Başkent’te dolmuşun devrildiği anlar kamerada

Bir aracın arka tekerine çarpması ile devrilen dolmuşun başka bir aracın üzerine düştüğü kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Özlem Caddesi’nde rampadan aşağı inen aracın arka tekerine çarptığı dolmuş, devrilerek karşıdan gelen bir aracın üzerine düştü.

Ardından devrilen dolmuşun arka yan camları patladı ve bir yolcu dolmuştan aşağı düştü.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, dolmuşa çarpan araç sürücüsünün alnında yarık olduğu, dolmuş şoförünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan Hasan Karataş, olayı dükkanın güvenlik kamerasından gördüklerini, o esnada dışarıdan çok büyük bir ses geldiğini söyledi.

"ARKA TEKERİNE VURUNCA DOLMUŞ HAVALANDI"

Karataş, "Dolmuşun bir tanesi buradan geçerken aşağıya bir araç indi. Araba çalışmamış herhalde. Aşağı inerken dolmuşun arka tekerine vurunca dolmuş havalandı burada, karşıdan gelen aracın üstüne düştü. Aracın üstüne düşünce komple camlar patlayınca yolcu aşağıya düştü. Adam yaralıydı, onu indirdik, tedavi yapmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi. Kameradan gördük, çok büyük bir ses geldi, hemen yardımcı olduk. İki yaralı vardı, ikisini de ambulans götürdü. Yaralıların durumu fena değildi. Birinden kan akıyordu, battaniyeye sardık adamı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise araçların Özlem Caddesi’nden çok hızlı geçtiğini, trafik lambalarının bir etkisi olmadığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.





