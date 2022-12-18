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    Batman Çayı'nda kediyi kurtarmak isterken mahsur kaldı

    Baraj kapakların kapanmasıyla su seviyesinin azaldığı Batman Çayı'ndaki kediyi kurtarmak isteyen genç bir anda su seviyesinin yükseldiği çayda mahsur kaldı.
    • 18.12.2022 - 15:49
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    Batman Çayı'nda kediyi kurtarmak isterken mahsur kaldı

    Batman Çayı'nda baraj kapakları kapanıp su seviyesi düşünce, köprü ayaklarında bir kedi mahsur kaldı.

    Bunun üzerine Erdal C., yavru kediyi kurtarmak için köprü ayaklarına indi.

    Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükselince bu sefer genç mahsur kaldı.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve itfaiye dalgıç ekipleri bölgeye yönlendirildi.

    Genç kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, ekipler, titiz bir çalışma sonrasında genci mahsur kaldığı yerden ip, merdiven ve emniyet kemeri ile sağlıklı bir şekilde yukarı çekerek kurtardı.

    Batman Çayı nda kediyi kurtarmak isterken mahsur kaldı #1


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