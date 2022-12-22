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    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı

    Boş bulduğu bir dükkana girip 15 bin TL değerinde cep telefonunu çalan 13 yaşındaki çocuğun hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 22.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:19
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    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı

    Batman kent merkezinde boş bulduğu bir dükkana giren 13 yaşındaki bir çocuk, hırsızlık yaptı.

    13 yaşındaki çocuk, yaklaşık değeri 15 bin lira olan cep telefonunu da alıp kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; çocuğun hırsızlık anları saniye saniye kamera ile görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı VİDEO

    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı #1

    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı #2


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