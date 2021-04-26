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- Batman’da 15 yaşındaki zanlı yakalandı
Batman’da 15 yaşındaki zanlı yakalandı
Çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
- İHA
- 26.04.2021 - 16:30
Batman’da ekipler denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı hırsızlık dosyası olan 15 yaşındaki S.S.Ç.’nin dosyasını ele aldı.
118 SUÇ KAYDI VAR
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan şahıs yakalandı.
Hakkında 118 suç kaydı bulunan S.S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.