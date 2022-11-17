Batman'da 17 yaşındaki genç, kavgada kalbine isabet eden kurşunla öldü

İki grup arasındaki kavgada kalbine isabet eden kurşunla yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç, toprağa verildi. Bıçakla yaralanan bir kişinin de tedavisi sürüyor.

Batman’ın Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baver Tutuş (17) kalbine isabet eden kurşunla, F.E. ise bıçakla yaralandı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Baver Tutuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri sonrası gece saatlerinde yakınlarına teslim edilen Baver Tutuş’un cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şüpheli de 18 yaşından küçük

DHA’nın haberine göre F.E.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük olduğu belirtilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.