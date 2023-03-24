Batman'da 4 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
DHA

Kan donduran cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres oldu.

Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5’inci katındaki bir dairede eve gelen eşi, 43 yaşındaki Zeynep Ayrılmak’ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edildi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak’ın cansız bedeni bulundu. Ayrılmak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Batman'da 4 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Ağabey şüpheli

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.

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