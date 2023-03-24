Batman'da 4 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Zeynep Ayrılmak, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

DHA

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Batman oldu.

Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5’inci katındaki bir dairede eve gelen eşi, 43 yaşındaki Zeynep Ayrılmak’ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edildi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak’ın cansız bedeni bulundu. Ayrılmak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Ağabey şüpheli

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.