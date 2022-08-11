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    Batman'da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti

    Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.08.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:35
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    Batman'da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti

    Görüntüler, 8 Ağustos akşamı kayda alındı…

    Batman’ın Fatih Mahallesi'nde 5 yaşındaki bir çocuk, sokakta oynuyordu.

    Bu sırada sokağa kamyonet girdi.

    Kamyonetin önüne fırladı

    Çocuk, birdenbire kamyonetin önüne fırladı ve dehşete düşüren bir an yaşandı.

    Sürücü, fark etmediği çocuğa kamyonetiyle çarptı.

    Üstünden geçti, burnu bile kanamadı

    Aracın çarpıp üstünden geçtiği çocuk, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak yoluna devam etti.

    DHA’nın haberine göre çocuğun bu kazada burnu bile kanamadı.

    Batman'da kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı VİDEO

    Batman da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti #1

    Batman da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti #2

    Batman da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti #3

    Batman da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti #4

    Batman da 5 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti #5


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