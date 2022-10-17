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- Batman'da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Batman'da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kozluk'ta düğünden dönen 6 kişi, canlarını hiçe sayarak minibüs üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı.
- 17.10.2022 - 12:00
- Güncelleme : 17.10.2022 - 13:54
Batman'ın Kozluk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir köy düğününden geldiği öğrenilen minibüsün, dar yollardaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Minibüs içinde yer bulamayan 6 genç, 10 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdürdü.
Dolmuş şoförü, uçurum ve virajlarla dolu yolu son hız giderek bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre; tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Batman'da minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO