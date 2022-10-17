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    Batman'da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Kozluk'ta düğünden dönen 6 kişi, canlarını hiçe sayarak minibüs üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı.
    • 17.10.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:54
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    Batman'da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Batman'ın Kozluk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir köy düğününden geldiği öğrenilen minibüsün, dar yollardaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    Minibüs içinde yer bulamayan 6 genç, 10 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

    Dolmuş şoförü, uçurum ve virajlarla dolu yolu son hız giderek bir süre sonra  gözden kayboldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre; tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Batman'da minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO

    Batman da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    Batman da 6 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada #2


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