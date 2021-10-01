Batman'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan minibüs, kovalama sonucunda yakalanmasıyla yakayı ele verdi. Minibüsten kaçak yollarla ülkeye girmiş 60 Afgan uyruklu göçmen çıktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

60 KAÇAK AFGAN YAKALANDI

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan kapalı kasa minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

Sürücü gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.







