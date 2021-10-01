Euro
10.2855
-0.21%
Dolar
8.8668
-0.24%
Altın
500.65
-0.22%
Borsa
1.398
-0.59%
Bitcoin
413.232
8.06%
EXEN Coin
19.94
0.96%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Batman'da 60 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan minibüs, kovalama sonucunda yakalanmasıyla yakayı ele verdi. Minibüsten kaçak yollarla ülkeye girmiş 60 Afgan uyruklu göçmen çıktı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da 60 kaçak göçmen yakalandı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

    60 KAÇAK AFGAN YAKALANDI

    Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan kapalı kasa minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı.

    GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

    Sürücü gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


    Batman da 60 kaçak göçmen yakalandı #1

    Batman da 60 kaçak göçmen yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir