Batman'da 9 katlı binanın çatısında yangın
DHA

Batman-Siirt Çevre Yolu üzerindeki 9 katlı bir binanın çatı katında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek amacıyla TOMA ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yangın merdiveni kullanılarak binadan mahsur kalanlar tahliye edildi.

YARALI ÜÇ KİŞİYE, ORADA BULUNAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Yangında yaralanan üç kişiye, o sırada bölgede bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat tarafından ilk müdahale yapıldı ve gerekli yönlendirmelerde bulunuldu.

2 SAATLİK URAŞ SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın, iki saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ederken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör