Batman'da 9 katlı binanın çatısında yangın 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat yaptı.

DHA

Batman-Siirt Çevre Yolu üzerindeki 9 katlı bir binanın çatı katında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek amacıyla TOMA ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yangın merdiveni kullanılarak binadan mahsur kalanlar tahliye edildi.

YARALI ÜÇ KİŞİYE, ORADA BULUNAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Yangında yaralanan üç kişiye, o sırada bölgede bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat tarafından ilk müdahale yapıldı ve gerekli yönlendirmelerde bulunuldu.

2 SAATLİK URAŞ SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın, iki saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ederken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)