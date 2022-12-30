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Batman'da adaş kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Batman'da adaş kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Abdullah Çelik, caddede karşılaşarak tartıştığı, ismi ve soy ismi kendisiyle aynı olan kuzeni Abdullah Çelik tarafından bıçakla yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.