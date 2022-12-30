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- Batman'da adaş kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Batman'da adaş kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Abdullah Çelik, caddede karşılaşarak tartıştığı, ismi ve soy ismi kendisiyle aynı olan kuzeni Abdullah Çelik tarafından bıçakla yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 30.12.2022 - 20:41
- Güncelleme : 30.12.2022 - 21:52
Batman'daki Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, akşam saatlerinde husumetli olan kuzenler Abdullah Çelik ile Abdullah Çelik, cadde üzerinde karşılaştı.
Soy isimleri de aynı olan kuzenler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga anı kaydedildi
Abdullah Çelik, kuzeni Abdullah Çelik'i bıçaklayarak yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Çelik, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kuzeni Abdullah Çelik de yakalanarak gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman'da adaş kuzenler arasındaki bıçaklı kavga kamerada VİDEO