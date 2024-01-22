Batman'da akraba aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kent merkezinde akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis, hastanede ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

DHA

Batman'da Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 kişi yaralandı

Kavgada 34 yaşındaki Haşim Güner, İ.G. ve E.G. yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hayatını kaybetti

Haşim Güner, sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalar sürüyor

Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)