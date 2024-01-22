Batman'da akraba aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.
3 kişi yaralandı
Kavgada 34 yaşındaki Haşim Güner, İ.G. ve E.G. yaralandı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Hayatını kaybetti
Haşim Güner, sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi.
Geniş güvenlik önlemi alındı
Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Çalışmalar sürüyor
Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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