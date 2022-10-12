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    Batman'da akrabasını kurusıkıyla yaraladı

    Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T., kasaplık yapan akrabası A.T.'yi kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.
    • 12.10.2022 - 21:51
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    Batman'da akrabasını kurusıkıyla yaraladı

    Batman'daki Şafak Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T. isimli kadın (26), akrabası olduğu öğrenilen ve kasaplık yapan A.T.'yi (50) iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Ağır yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, M.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Batman da akrabasını kurusıkıyla yaraladı #1

    Batman da akrabasını kurusıkıyla yaraladı #2

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