Batman'da akrabasını kurusıkıyla yaraladı

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T., kasaplık yapan akrabası A.T.'yi kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

Batman'daki Şafak Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T. isimli kadın (26), akrabası olduğu öğrenilen ve kasaplık yapan A.T.'yi (50) iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, M.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.