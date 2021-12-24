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    Batman'da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı

    Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan öğrenciye araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:03
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    Batman'da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı

    Batman Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Gazi Meslek Lisesi önünde, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir öğrenciye otomobil çarptı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALI ÖĞRENCİ, TEDAVİYE ALINDI

    Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Durumu ağır olduğu öğrenilen öğrenci, tedavi altına alındı.

    POLİS EKİPLERİNİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen emniyet ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Batman'da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı ViDEO

    Batman da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı #1

    Batman da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı #2

    Batman da arabanın çarptığı öğrenci yaralandı #3

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