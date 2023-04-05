İHA
Batman'ın merkez Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki çocuk, bakkaldan aldığı ekmekler ile yolun karşısına hızlıca geçmek isterken seyir halindeki otomobil çarptı.
Talihsiz çocuk metrelerce savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Durumu ağır
Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.