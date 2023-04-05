Batman'da aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu Batman'da yolun karşısına geçmek için koşan 9 yaşındaki çocuğa aracın çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Batman'ın merkez Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki çocuk, bakkaldan aldığı ekmekler ile yolun karşısına hızlıca geçmek isterken seyir halindeki otomobil çarptı.

Talihsiz çocuk metrelerce savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.